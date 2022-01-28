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Військового знайшли повішеним у Бердянську

П'ятниця, 28 січня 2022, 15:39
Військового знайшли повішеним у Бердянську
ілюстративне фото поліції

У Бердянську Запорізької області знайшли повішеним військового, який перебував на службі за контрактом, правоохоронці підозрюють самогубство.

Джерело: "Громадське" з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

Деталі: Правоохоронці отримали повідомлення про смерть військового 27 січня. Чоловіка знайшли повішеним у гаражі на вулиці Івана Франка. Передсмертної записки у нього не було.

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Військовим виявився житель Бердянська 1988 року народження. Наразі поліцейські кваліфікували справу як самогубство за статтею 115 Кримінального кодексу.

Правоохоронці водночас кажуть, що раніше про наміри піти з життя чоловік не говорив.

Справу надіслали на розслідування до Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

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Теми: БердянськЗапорізька область
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