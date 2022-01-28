Военного нашли повешенным в Бердянске
Пятница, 28 января 2022, 16:39
В Бердянске Запорожской области обнаружили повешенного военного, который находился на службе по контракту, правоохранители подозревают самоубийство.
Источник: "Громадське" со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
Детали: Правоохранители получили уведомление о смерти военного 27 января. Мужчину нашли повешенным в гараже на улице Ивана Франко. Предсмертной записки у него не было.
Военным оказался житель Бердянска 1988 года. Полицейские квалифицировали дело как самоубийство по статье 115 Уголовного кодекса.
При этом правоохранители говорят, что раньше о намерениях уйти из жизни мужчина не говорил.
Дело было направлено на расследование в Запорожскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.