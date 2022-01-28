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Зеленський закликав світових лідерів і ЗМІ не нагнітати паніку і не шкодити економіці України

П'ятниця, 28 січня 2022, 16:47
Зеленський закликав світових лідерів і ЗМІ не нагнітати паніку і не шкодити економіці України
Володимир Зеленський. фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з іноземними журналістами в п’ятницю.

Зеленський зазначив, що сьогодні він не бачить загрози більшої ескалації, ніж вона була раніше, на початку минулого року. 

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"Так, збільшилась кількість військових, але я про це говорив на початку ще 2021 року, коли говорилось ще про військові навчання РФ. Тоді було велике збільшення, тоді нас підтримали і Сполучені Штати, і наші європейські друзі. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж вона була тоді, у пік навчань", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що тоді ситуація також була дуже гострою, але такої інформаційної політики, як сьогодні, в українському та світовому інфопросторі не було. 

"Я вважаю, і про це ми говорили з президентом (Байденом - Ред.), що ця політика повинна бути виваженою. Я не кажу, що він (Байден - Ред.) впливає на ЗМІ, вони вільні. Але політика повинна бути виваженою. Журналісти, якщо вони хочуть знати, якою є ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що, їздять танки по вулицях? Ні… Але відчуття зі ЗМІ, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка", - зазначив президент.

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Він не виключив можливість ескалації, але сказав, що нагнітання в інфопросторі шкодить економіці України.

"Я говорив, що я розпочав говорити з лідерами держав і пояснювати їм, що нам потрібно на сьогодні стабілізувати економіку нашої держави через всі ці сигнали, що завтра війна", - сказав Зеленський.

"Cигнали пішли навіть від поважних лідерів держав, вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою, говорять: "Завтра буде війна". Це паніка. Паніка на ринках, паніка у фінансовому секторі. Скільки це коштує нашій державі?", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, телерадіокомпанія CNN з посиланням на анонімного українського високопосадовця повідомила, що Байден і Зеленський нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення. Президент США нібито попередив, що це майже безсумнівно станеться, тоді як Зеленський запевняв, що загроза не настільки однозначна. Анонімне джерело також стверджувало, що Байден нібито сказав, що США не нададуть суттєво більше військової допомоги.

У Білому домі назвали ці анонімні коментарі такими, що не відповідають дійсності, зокрема щодо майже невідворотного вторгнення Росії у лютому. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив чутки про те, що президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський нібито посперечалися під час розмови.

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Теми: ЗеленськийРосія
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