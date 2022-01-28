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Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины

Пятница, 28 января 2022, 16:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
Владимир Зеленский. фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в разговоре с иностранными журналистами в пятницу.

Зеленский отметил, что сегодня он не видит угрозы большей эскалации, чем она была раньше, в начале прошлого года.

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"Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил в начале еще 2021 года, когда говорилось еще о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение, тогда нас поддержали и Соединенные Штаты, и наши европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас я не считаю ситуацию более напряженной, чем она была тогда, в пик учений", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что тогда ситуация также была очень острой, но такой информационной политики, как сегодня, в украинском и мировом инфопространстве не было.

"Я считаю, и об этом мы говорили с президентом (Байденом. – Ред.), что эта политика должна быть взвешенной. Я не говорю, что он (Байден. – Ред.) влияет на СМИ, они свободны. Но политика должна быть взвешенной. Журналисты, если они хотят знать, какова ситуация, пусть выйдут в Киев… У нас что, ездят танки по улицам? Нет… Но ощущения из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника", - отметил президент.

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Он не исключил возможность эскалации, но сказал, что нагнетание в информпространстве вредит экономике Украины.

"Я говорил, что я начал говорить с лидерами государств и объяснять им, что нам нужно на сегодняшний день стабилизировать экономику нашего государства из-за всех этих сигналов, что завтра война", - сказал Зеленский.

"Сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже откровенно, даже не на дипломатическом языке, говорят: "Завтра будет война". Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Сколько это стоит нашему государству?" - подчеркнул Зеленский.

Напомним, телерадиокомпания CNN со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщила, что Байден и Зеленский якобы поспорили по поводу реальной угрозы российского вторжения. Президент США якобы предупредил, что это почти несомненно произойдет, в то время как Зеленский уверял, что угроза не столь однозначна. Анонимный источник также утверждал, что Байден якобы сказал, что США не окажут существенно больше военной помощи.

В Белом доме назвали эти анонимные комментарии не соответствующими действительности, в частности, о почти неотвратимом вторжении России в феврале.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слухи о том, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поспорили во время разговора.

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Темы: ЗеленскийРосcия
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