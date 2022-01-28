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Зеленський хоче конкретики від НАТО про членство України

П'ятниця, 28 січня 2022, 16:59
Зеленський хоче конкретики від НАТО про членство України
Зеленський та Столтенберг, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна конкретика щодо її членства у НАТО. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з іноземними журналістами в п’ятницю.

"Коли ми говоримо про НАТО, ми повинні глибше говорити про це питання. Я знаю, що це питання не дуже подобається багатьом чи деяким членам. Ми хочемо конкретики, нам на щось потрібно розраховувати", - сказав президент.

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Він додав, що, на жаль, не від України залежить, коли вона буде в НАТО. 

Зеленський також розповів, що серед членів Альянсу є ті, хто не готовий нині підтримати членство України, попри ризики для її безпеки вже сьогодні.

"Скажіть причини. Ну, ми не в НАТО. Ну так скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо. Це до багатьох членів Альянсу. Хтось про це говорить, хтось боїться говорити, хтось приїжджає, ми тиснемо одне одному руку. Хтось говорить: "Знаєш, якби не ця держава… Ми обов’язково тебе підтримаємо". А хтось говорить інше: "Коли всі підтримають, ми також підтримаємо". Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому сучасному", - зазначив глава держави.

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Зеленський також закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України. 

Теми: ЗеленськийНАТОмедіа
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