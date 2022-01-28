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РФ хоче заблокувати Радбез ООН, скликаний США через загрозу нападу на Україну

П'ятниця, 28 січня 2022, 17:22
РФ хоче заблокувати Радбез ООН, скликаний США через загрозу нападу на Україну
ЗАСІДАННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН, ФОТО: GETTY IMAGES

Росія повідомила, що може призначити голосування, щоб не допустити засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на понеділок на прохання Сполучених Штатів, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Я не пам’ятаю іншого випадку, щоб член Ради Безпеки пропонував обговорити власні безпідставні звинувачення та припущення як загрозу міжнародному порядку з боку когось іншого", – заявив у п’ятницю заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський.

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"Сподіваюся, колеги-члени РБ ООН не підтримають цей чіткий піар-хід, ганебний для репутації Ради Безпеки ООН", – сказав Полянський.

Як відомо, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у четвер попросила Раду Безпеки ООН з 15 членів провести публічне засідання у понеділок, щоб обговорити "загрозливу поведінку" Росії щодо України та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.

Будь-який член Ради Безпеки може запропонувати провести процедурне голосування для блокування засідання. Для перемоги на такому голосуванні необхідно як мінімум дев’ять голосів. Дипломати ООН заявили, що будь-яка спроба зупинити зустріч у понеділок, швидше за все, буде провалена.

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Рада Безпеки ООН збиралася десятки разів з приводу кризи в Україні після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році. Вона не може вжити жодних дій, оскільки Росія є одним із п’яти членів Радбезу з правом вето.

Теми: ООНРосіяУкраїнаСША
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