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РФ хочет заблокировать Совбез ООН, созванный США из-за угрозы нападения на Украину

Пятница, 28 января 2022, 18:22
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН, ФОТО: GETTY IMAGES

Россия сообщила, что может назначить голосование, чтобы не допустить заседания Совета Безопасности ООН, созванного на понедельник по просьбе Соединенных Штатов, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Я не помню иного случая, чтобы член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные безосновательные обвинения и предположения как угрозу международному порядку со стороны кого-либо другого", – заявил в пятницу заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.

"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот четкий пиар-ход, позорный для репутации Совета Безопасности ООН", – сказал Полянский.

Как известно, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в четверг попросила Совет Безопасности ООН из 15 членов провести публичное заседание в понедельник, чтобы обсудить "угрожающее поведение" России в отношении Украины и наращивание российских войск на границах Украины и Беларуси.

Любой член Совета Безопасности может предложить процедурное голосование по блокированию заседания. Для победы на таком голосовании необходимо как минимум девять голосов. Дипломаты ООН заявили, что любая попытка остановить встречу в понедельник, скорее всего, будет провалена.

Совет Безопасности ООН собирался десятки раз по поводу кризиса в Украине после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. Он не может предпринять никаких действий, поскольку Россия является одним из пяти членов Совбеза с правом вето.

Темы: ООНРосcияУкраинаСША


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