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Нардепа "Слуги народу" викрили на хабарі

П'ятниця, 28 січня 2022, 18:26
фото з фейсбук Кузьміних

Національне антикорупційне бюро викрило народного депутата фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних на хабарі в 558 тисяч гривень.

Джерело: два незалежних один від одного співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Наразі відомо, що йдеться про зловживання на закупівлях медобладнання

Наразі Бюро не може затримати нардепа згідно з законом, але зазначається, що його викрили на отриманні хабаря.

Відомство звернеться до генпрокурора для підписання підозри.

Upd. Пізніше НАБУ оприлюднило подробиці викриття.

Кузьміних впіймали на "гарячому" під час отримання хабаря у понад пів мільйона гривень.

За даними слідства, він отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Довідково: Кузьміних - голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

 
 

Українська правда
Теми: Слуга народуНАБУ
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