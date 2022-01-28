Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нардепа "Слуги народу" викрили на хабарі

П'ятниця, 28 січня 2022, 17:26
Нардепа Слуги народу викрили на хабарі
фото з фейсбук Кузьміних

Національне антикорупційне бюро викрило народного депутата фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних на хабарі в 558 тисяч гривень.

Джерело: два незалежних один від одного співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Наразі відомо, що йдеться про зловживання на закупівлях медобладнання

Реклама:

Наразі Бюро не може затримати нардепа згідно з законом, але зазначається, що його викрили на отриманні хабаря.

Відомство звернеться до генпрокурора для підписання підозри.

Upd. Пізніше НАБУ оприлюднило подробиці викриття.

ВІДЕО ДНЯ

Кузьміних впіймали на "гарячому" під час отримання хабаря у понад пів мільйона гривень.

За даними слідства, він отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Довідково: Кузьміних - голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

 
 

Українська правда
Теми: Слуга народуНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Слуга народу
Міністру Резнікову: Укладайте не парі, а договори за ринковими цінами
Слуга курток для ЗСУ. Хто заробляє на війні в Україні?
Новий нардеп від "Слуги народу" офіційно з’явився у Верховній Раді
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: