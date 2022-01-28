Нардепа "Слуги народу" викрили на хабарі
Національне антикорупційне бюро викрило народного депутата фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних на хабарі в 558 тисяч гривень.
Джерело: два незалежних один від одного співрозмовники УП в правоохоронних органах
Деталі: Наразі відомо, що йдеться про зловживання на закупівлях медобладнання
Наразі Бюро не може затримати нардепа згідно з законом, але зазначається, що його викрили на отриманні хабаря.
Відомство звернеться до генпрокурора для підписання підозри.
Upd. Пізніше НАБУ оприлюднило подробиці викриття.
Кузьміних впіймали на "гарячому" під час отримання хабаря у понад пів мільйона гривень.
За даними слідства, він отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
Довідково: Кузьміних - голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування