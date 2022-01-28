Нардепа "Слуги народа" разоблачили на взятке – источники

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило народного депутата фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых на взятке в 558 тысяч гривен.

Источник: два независимых друг от друга собеседника УП в правоохранительных органах

Детали: Пока известно, что речь идет о злоупотреблениях на закупках медоборудования

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В настоящее время Бюро не может задержать нардепа по закону, но отмечается, что его разоблачили на получении взятки.

Ведомство обратится к генпрокурору для подписания подозрения.

Upd. Позже НАБУ обнародовало подробности разоблачения.

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Кузьминых поймали на "горячем" во время получения взятки более полумиллиона гривен.

По данным следствия, он получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.

Справка: Кузьминых - председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Совета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования