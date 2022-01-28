Зеленский о российских властях: Тупо цинизм high level

Президент Владимир Зеленский еще раз подтвердил, что готов встречаться с главой РФ Владимиром Путиным, но тот и его окружение предлагают форматы, которые не принесут результата, и РФ пока не делает шагов к деэскалации.

Источник: Зеленский в разговоре с иностранными СМИ 28 января

Прямая речь: "Если Россия сейчас коммуницирует, что она за минские переговоры и что она не собирается нападать на Украину… то она точно может показывать шаги, подтверждающие эти слова.

Зачем тогда такое количество военных (возле границ с Украиной – ред)? Зачем проводить так часто учения (военные – ред.) Какие учения? Они все умеют, говорят, что у них мощная армия. Зачем сейчас учения именно здесь, почему на этих границах? Вы ведь понимаете, что это риски, что все реагируют. Мы же много лет в этом... Может быть какая-то провокация...

Большое накопление войск – это большие риски. Даже если ты не собираешься… это может произойти. Зачем ты это делаешь? Пугать? Что это за мазохизм? В чем удовольствие, что кто-то боится?

Детали: Зеленский напомнил, что в Украине проживает 40 миллионов человек, это великий народ, что вырастет новое поколение, которое не забудет и не простит.

"Давайте садиться разговаривать и о конкретных вещах", – добавил Зеленский. Он привел пример, когда глава МИД РФ приглашает на встречу, но требует - только не говорить о вопросе Донбасса. То есть априори заводит в тупик, ведь президент Украины не может не говорить о Донбассе, где 8 лет продлолжается российская агрессия.

Прямая речь: "Зачем приглашать в таком формате? Ты же мужчина, взрослый человек. Вроде бы с опытом большим. Нечем заняться? Тупо цинизм high level вот и все. А я хочу встречаться, я не боюсь любого формата, я готов.

Но зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах покатался? Мы же говорим о серьезных вещах. Ну хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море…

Люди не понимают цену жизни. Я о серьезном диалоге. О том, что у нас много вызовов, много вопросов. Давайте не все. Давайте одно. Например – обмен. Вы что получаете удовольствие от того, что люди сидят в тюрьмах?...

Жизнь проходит. Надо договариваться".

Что предшествовало: 28 января глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью российским радиостанциям заявил: "если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся. Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу".