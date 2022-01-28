У Макрона розповіли, що Путін розказав йому про свої наміри щодо України

Представник адміністрації французького президента розповів, що президент РФ Владімір Путін у телефонній розмові з Еммануелем Макроном в п’ятницю запевнив у прагненні до діалогу та відсутності намірів загострювати ситуацію довкола України.

Про це з посиланням на французького посадовця повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Президент Путін сказав, що хоче продовжити діалог, і що нам потрібно працювати над імплементацією Мінських домовленостей. Він сказав, що не хоче ескалації", - сказав французький чиновник після розмови двох лідерів.

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У Кремлі заявили, що Путін сказав Макрону, що Сполучені Штати і НАТО не задовольнили головні вимоги Росії щодо безпеки в їх протистоянні щодо України, але що Москва готова продовжувати переговори.

Розмова двох президентів відбулась після того, як 26 січня США і НАТО паралельно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих "гарантій безпеки".

Серед іншого, НАТО у своїй письмовій відповіді відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.

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