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У Макрона розповіли, що Путін розказав йому про свої наміри щодо України

П'ятниця, 28 січня 2022, 18:39
У Макрона розповіли, що Путін розказав йому про свої наміри щодо України
Відеоконференція Путіна й Макрона в 2020 році. Фото: Getty Images

Представник адміністрації французького президента розповів, що президент РФ Владімір Путін у телефонній розмові з Еммануелем Макроном в п’ятницю запевнив у прагненні до діалогу та відсутності намірів загострювати ситуацію довкола України. 

Про це з посиланням на французького посадовця повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Президент Путін сказав, що хоче продовжити діалог, і що нам потрібно працювати над імплементацією Мінських домовленостей. Він сказав, що не хоче ескалації", - сказав французький чиновник після розмови двох лідерів.

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У Кремлі заявили, що Путін сказав Макрону, що Сполучені Штати і НАТО не задовольнили головні вимоги Росії щодо безпеки в їх протистоянні щодо України, але що Москва готова продовжувати переговори.

Розмова двох президентів відбулась після того, як 26 січня США і НАТО паралельно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих "гарантій безпеки".

Серед іншого, НАТО у своїй письмовій відповіді відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

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Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

Читайте і дивіться також інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій.

Теми: МакронФранціяПутінНАТО
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