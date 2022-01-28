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У Макрона рассказали, что Путин планирует делать касательно Украины

Пятница, 28 января 2022, 19:39
Видеоконференция Путина и Макрона в 2020 году. Фото: Getty Images

Представитель администрации французского президента рассказал, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном в пятницу заверил в стремлении к диалогу и отсутствии намерений обострять ситуацию вокруг Украины.

Об этом со ссылкой на французского чиновника сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Президент Путин сказал, что хочет продолжить диалог, и что нам нужно работать над имплементацией Минских договоренностей. Он сказал, что не хочет эскалации", – сказал французский чиновник после разговора двух лидеров.

В Кремле заявили, что Путин сказал Макрону, что Соединенные Штаты и НАТО не удовлетворили главные требования России по безопасности в их противостоянии по отношению к Украине, но что Москва готова продолжать переговоры.

Разговор состоялся после того, кок 26 января США и НАТО параллельно передали России ответы на ее ультиматум по поводу так называемых "гарантий безопасности".

Среди прочего, НАТО в своем письменном ответе отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как того хотел Кремль.

Читайте и смотрите также интервью с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным: Блицкриг на всю Украину невозможен, но по отношению к Киеву в Кремле есть сценарий.

Темы: МакронФранцияПутинНАТО


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