Перед візитом Путіна на цвинтар в Петербурзі провели санітарну обробку кучугур

Перед візитом президента Росії Володимира Путіна на Піскарівський меморіальний цвинтар у Петербурзі там провели санітарну обробку снігових кучугур.

Джерело: російське видання "Новая газета",

Деталі: Працівниця цвинтару Маргарита Ніколаєва розповіла, що перед візитом Путіна було анонсовано, що цвинтар буде зачинений. Також вона розповіла про особливості цьогорічної підготовки до церемонії.

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Пряма мова Ніколаєвой: "Він (Путін –ред.) йшов зовсім один… відсунули підставку для вінка подалі від скульптур, обробляли кучугури.

Найжорсткіша підготовка розпочалася з 8.30 27 січня. Було встановлено рамки металошукачів, такого раніше не було; металевий паркан на протилежному боці проспекту Нескорених, і рано-вранці біля цвинтаря перестав зупинятися громадський транспорт".

"Приблизно за півгодини приїхала спецмашина, звідти вийшли люди, обробили чимось кучугури та поїхали. Сніг раніше ніколи не обробляли.

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Ще про запобіжні заходи: вінконосців для вінка привезли з Москви, де вони два тижні були в карантині.

Їх на спеціальній машині привезли на цвинтар, висадили, і вони осторонь усіх репетирували з вінком".

Що цьому передувало: 27 січня в Петербурзі відзначали 78 річницю зняття блокади, через що до міста приїхав Путін і відвідав Піскарівський меморіальний цвинтар. Пізніше з’ясувалося, що під час його візиту на цвинтарі не пускали ветеранів, що прийшли з квітами.