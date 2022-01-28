Перед визитом Путина на кладбище в Петербурге провели санитарную обработку сугробов

Перед визитом президента России Владимира Путина на Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге там провели санитарную обработку снежных сугробов.

Источник: российское издание "Новая газета",

Детали: Сотрудница мемориального кладбища Маргарита Николаева рассказала, что перед визитом Путина было анонсировано, что кладбище будет закрыто. Также она рассказала об особенностях подготовки к церемонии.

Реклама:

Прямая речь Николаевой: "Он (Путин – ред.) шел совершенно один, что заклеивали камеры, отодвинули подставку для венка подальше от скульптур, обрабатывали сугробы.

Самая жесткая подготовка началась с 8.30 27 января. Были установлены рамки металлоискателей, такого раньше не было; металлический забор на противоположной стороне проспекта Непокоренных, и с раннего утра у кладбища перестал останавливаться общественный транспорт".

"Примерно за полчаса приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали. Снег раньше никогда не обрабатывали.

ВИДЕО ДНЯ

Еще про меры предосторожности: венконосцев для венка привезли из Москвы, где они две недели были в карантине.

Их на специальной машине привезли на кладбище, высадили, и они в стороне от всех репетировали с венком".

Что этому предшествовало: 27 января в Петербурге отмечали 78 годовщину снятия блокады, из-за чего в город приехал Путин и посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Позже выяснилось, что во время его визита на кладбище не пускали ветеранов, пришедших с цветами.