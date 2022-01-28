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Рада нацбезпеки Польщі обговорила ситуацію у зв’язку з загрозою вторгнення РФ в Україну

П'ятниця, 28 січня 2022, 19:03
Рада нацбезпеки Польщі обговорила ситуацію у зв’язку з загрозою вторгнення РФ в Україну
президент України Володимира Зеленського й президент Польщі Анджея Дуди в ході зустрічі в Польщі в січні 2022 року. фото: офіс президента україни

У Польщі після засідання Ради національної безпеки заявили про єдність політичних сил у справі України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.pl.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що всі запрошені на засідання Ради нацбезпеки політичні партії виступили єдиним фронтом у підтримці України.

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"Я хотів би подякувати всім політичним силам за відповідальне та патріотичне ставлення", – сказав він.

За його словами, зустріч була конструктивною і всі запрошені мали можливість висловитися.

"Подробицями поділитися не можу, оскільки інформація, надана під час зустрічі, була конфіденційною", – підсумував Дуда.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Польщі скликав засідання Ради нацбезпеки у вівторок. Напередодні відбулася відеоконференція за участі президента США Джо Байдена та лідерів Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Британії, ЄС і НАТО.

Перед засіданням він заявив, що наразі немає безпосередньої військової загрози для його країни з боку Росії.

Теми: ПольщавійнаРосіяУкраїна
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