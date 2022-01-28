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Совет нацбезопасности Польши обсудил ситуацию в связи с угрозой вторжения РФ в Украину

Пятница, 28 января 2022, 19:03
Совет нацбезопасности Польши обсудил ситуацию в связи с угрозой вторжения РФ в Украину
президент Украины Владимир Зеленский и президент Польшы Анджей дуда в ходе рабочей встречи. фото: офис президента украины

В Польше после заседания Совета национальной безопасности заявили о единстве политических сил в деле Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.pl.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что все приглашенные на заседание Совета национальной безопасности политические партии выступили единым фронтом в поддержке Украины.

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"Я хотел бы поблагодарить всех политических сил за ответственное и патриотическое отношение", – сказал он.

По его словам, встреча была конструктивной и все приглашенные имели возможность высказаться.

"Подробностями поделиться не могу, поскольку информация, предоставленная во время встречи, была конфиденциальной", – подытожил Дуда.

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Президент Польши созвал заседание Совета по нацбезопасности во вторник. Накануне прошла видеоконференция с участием президента США Джо Байдена и лидеров Польши, Германии, Франции, Италии, Британии, ЕС и НАТО.

Перед заседанием он заявил, что пока нет непосредственной военной угрозы для его страны со стороны России.

Темы: ПольшавойнаРосcияУкраина
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