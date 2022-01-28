Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україну прибув четвертий літак США з військовою допомогою, на борту 81 тонна боєприпасів

П'ятниця, 28 січня 2022, 20:21
Партія зброї на борту літака. Фото: twitter резнікова

В Україну прибув четвертий за рахунком літак США з безпековою допомогою на борту. 

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Цього разу 4-а "пташка" доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України", - написав Резніков у Twitter.

Перша з кількох партій пакета безпекової допомоги США Збройним силам України на суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту "Бориспіль".

23 січня в Україну прибула друга частина військової допомоги від США.

Третій літак від уряду США в рамках військової допомоги прибув 25 січня.

Теми: СШАвійназброяРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну із США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
Байден: США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи
У Макрона розповіли, що Путін розказав йому про свої наміри щодо України
Зеленський розповів, що робитиме, якщо Росія нападе на Німеччину
Росія накопичує запаси крові у військах біля українських кордонів – Reuters
Останні новини
08:51
Британія підготувала "найжорсткіший режим санкцій" проти Росії
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
Усі новини...