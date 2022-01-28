В Україну прибув четвертий літак США з військовою допомогою, на борту 81 тонна боєприпасів

В Україну прибув четвертий за рахунком літак США з безпековою допомогою на борту.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Цього разу 4-а "пташка" доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України", - написав Резніков у Twitter.

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This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next 🇺🇸 planes with military-technical assistance to strengthen 🇺🇦 defense capabilities! 🇺🇦🤝🇺🇸@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

Перша з кількох партій пакета безпекової допомоги США Збройним силам України на суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту "Бориспіль".

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23 січня в Україну прибула друга частина військової допомоги від США.

Третій літак від уряду США в рамках військової допомоги прибув 25 січня.