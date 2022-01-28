Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну прибув четвертий літак США з військовою допомогою, на борту 81 тонна боєприпасів

П'ятниця, 28 січня 2022, 19:21
В Україну прибув четвертий літак США з військовою допомогою, на борту 81 тонна боєприпасів
Партія зброї на борту літака. Фото: twitter резнікова

В Україну прибув четвертий за рахунком літак США з безпековою допомогою на борту. 

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Цього разу 4-а "пташка" доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України", - написав Резніков у Twitter.

Реклама:

Перша з кількох партій пакета безпекової допомоги США Збройним силам України на суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту "Бориспіль".

ВІДЕО ДНЯ

23 січня в Україну прибула друга частина військової допомоги від США.

Третій літак від уряду США в рамках військової допомоги прибув 25 січня.

Теми: СШАвійназброяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Байден: США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи
У Макрона розповіли, що Путін розказав йому про свої наміри щодо України
Зеленський розповів, що робитиме, якщо Росія нападе на Німеччину
Росія накопичує запаси крові у військах біля українських кордонів – Reuters
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: