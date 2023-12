В Україну прибуло ще 80 тонн зброї від США

В Україну прибула друга частина військової допомоги від США.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds

