В Україну прибуло ще 80 тонн зброї від США

В Україну прибула друга частина військової допомоги від США.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

Дослівно: "Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США! І це не кінець".

Деталі: Резніков додав, що вантаж прибув під надійною охороною.

Що передувало: У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів.

Штати виділили Україні 200 млн доларів додаткової безпекової допомоги. Як повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який Україна отримала в грудні, а й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.