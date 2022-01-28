Росія заборонила в’їзд низці представників Євросоюзу
МЗС Росії заявило про розширення свого "чорного списку" осіб, яким заборонений в’їзд до РФ, новими представниками країн-членів та інституцій Євросоюзу.
Про це йдеться в оприлюдненій у п’ятниці заяві міністерства, повідомляє "Європейська правда".
МЗС РФ заявило, що зазначені заходи є заходами у відповідь.
"Російська сторона, керуючись принципом взаємності та паритетності, ухвалила рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інститутів ЄС, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації", - йдеться у заяві.
Конкретні імена європейський представників у заяві не наводяться. Однак зазначено, що до списку увійшли керівники окремих європейських приватних військових компаній, які діють у різних регіонах світу, представники силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади ряду країн-членів ЄС, які несуть "персональну відповідальність за просування антиросійської політики та "насадження" заходів, що утискають законні права російськомовних жителів та ЗМІ".
Нота МЗС Росії, яка інформує про цей крок, направлена до представництва Європейського Союзу в Росії.
"Європейський Союз продовжує неправомірну, деструктивну та безглузду політику односторонніх обмежень щодо Росії. На регулярній основі у Брюсселі штампуються дискримінаційні рішення, що довільно обмежують у правах співвітчизників та російські організації. Підставою для прийняття вже традиційно виступають бездоказові, а часом і відверто абсурдні звинувачення," - пояснило свій крок російське міністерство.
Як відомо, останніми тижнями з ЄС регулярно надходять заяви, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.