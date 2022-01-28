Росія заборонила в’їзд низці представників Євросоюзу

МЗС Росії заявило про розширення свого "чорного списку" осіб, яким заборонений в’їзд до РФ, новими представниками країн-членів та інституцій Євросоюзу.

Про це йдеться в оприлюдненій у п’ятниці заяві міністерства, повідомляє "Європейська правда".

МЗС РФ заявило, що зазначені заходи є заходами у відповідь.

"Російська сторона, керуючись принципом взаємності та паритетності, ухвалила рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інститутів ЄС, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Конкретні імена європейський представників у заяві не наводяться. Однак зазначено, що до списку увійшли керівники окремих європейських приватних військових компаній, які діють у різних регіонах світу, представники силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади ряду країн-членів ЄС, які несуть "персональну відповідальність за просування антиросійської політики та "насадження" заходів, що утискають законні права російськомовних жителів та ЗМІ".

Нота МЗС Росії, яка інформує про цей крок, направлена ​​до представництва Європейського Союзу в Росії.

"Європейський Союз продовжує неправомірну, деструктивну та безглузду політику односторонніх обмежень щодо Росії. На регулярній основі у Брюсселі штампуються дискримінаційні рішення, що довільно обмежують у правах співвітчизників та російські організації. Підставою для прийняття вже традиційно виступають бездоказові, а часом і відверто абсурдні звинувачення," - пояснило свій крок російське міністерство.

Як відомо, останніми тижнями з ЄС регулярно надходять заяви, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.