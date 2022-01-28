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Россия запретила въезд ряду представителей Евросоюза

Пятница, 28 января 2022, 21:15
Фото: Getty Images

МИД России заявил о расширении своего "черного списка" лиц, которым запрещен въезд в РФ, новыми представителями стран-членов и институтов Евросоюза.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении министерства, сообщает "Европейская правда".

МИД РФ заявил, что указанные меры являются ответными мерами.

"Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении jтветного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Конкретные имена европейских представителей в заявлении не приводятся. Однако отмечено, что в список вошли руководители отдельных европейских частных военных компаний, действующих в разных регионах мира, представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, которые несут "персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и насаждения мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ".

Нота МИД России, информирующая об этом шаге, направлена в представительство Европейского Союза в России.

"Европейский союз продолжает неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России. На регулярной основе в Брюсселе штампуются дискриминационные решения, произвольно ограничивающие в правах соотечественников и российские организации. Основанием для их принятия уже традиционно выступают бездоказательные, а порой и откровенно абсурдные обвинения," – объяснило свой шаг российское министерство.

Как известно, в последние недели из ЕС регулярно поступают заявления, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Темы: РосcиясанкцииЕСдипломатические отношения


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