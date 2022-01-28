Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия запретила въезд ряду представителей Евросоюза

Пятница, 28 января 2022, 20:15
Россия запретила въезд ряду представителей Евросоюза
Фото: Getty Images

МИД России заявил о расширении своего "черного списка" лиц, которым запрещен въезд в РФ, новыми представителями стран-членов и институтов Евросоюза.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении министерства, сообщает "Европейская правда".

МИД РФ заявил, что указанные меры являются ответными мерами.

Реклама:

"Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении jтветного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Конкретные имена европейских представителей в заявлении не приводятся. Однако отмечено, что в список вошли руководители отдельных европейских частных военных компаний, действующих в разных регионах мира, представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, которые несут "персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и насаждения мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ".

Нота МИД России, информирующая об этом шаге, направлена в представительство Европейского Союза в России.

ВИДЕО ДНЯ

"Европейский союз продолжает неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России. На регулярной основе в Брюсселе штампуются дискриминационные решения, произвольно ограничивающие в правах соотечественников и российские организации. Основанием для их принятия уже традиционно выступают бездоказательные, а порой и откровенно абсурдные обвинения," – объяснило свой шаг российское министерство.

Как известно, в последние недели из ЕС регулярно поступают заявления, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Темы: РосcиясанкцииЕСдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Есть подтвержденные данные о 386 украинских детях, усыновленных в России − Лубинец
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
РФ возмутилась сокращением численности посольства в Дании
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: