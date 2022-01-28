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Пентагон: Путін явно має можливість напасти на Україну, але рішення ще не ухвалив

П'ятниця, 28 січня 2022, 21:47
Будівля Пентаґону в СШа. Фото: getty images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати "дуже серйозно" ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною.

Про це він сказав, виступаючи на брифінгу у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми не вважаємо, що президент Путін ухвалив остаточне рішення щодо використання цих сил проти України. Тепер у нього явно є така можливість. І він має кілька варіантів, включаючи захоплення міст і значних територій, а також провокаційні політичні дії, такі як визнання сепаратистських територій. Справді, ми бачимо, як російські державні ЗМІ зараз говорять про ймовірну діяльність на сході України", -  сказав Остін.

"Це те, до чого ми ставимося дуже серйозно, як сильний партнер України та як один із 30 членів НАТО. Ми єдині у протидії спробам Росії підірвати ці основні цінності та загрожувати миру та безпеці в Європі’, - додав він.

Водночас, за його словами, конфлікт із Росією через Україну "не є неминучим".

"Все ще є час та простір для дипломатії. Сполучені Штати, разом з нашими союзниками та партнерами, запропонували Росії шлях від кризи до більшої безпеки. Міністерство оборони продовжуватиме підтримувати ці дипломатичні зусилля", - сказав він. 

Остін також підтвердив, що США підтримують Україну, надаючи матеріали для забезпечення безпеки, і "стоять пліч-о-пліч" з союзниками по НАТО.

У п’ятницю в Україну прибув четвертий літак США з військовою допомогою, на борту 81 тонна боєприпасів.

Тим часом президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це, за його словами, шкодить економіці України. 

Теми: СШАвійнаПутін
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