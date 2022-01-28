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Пентагон: Путин явно имеет возможность напасть на Украину, но решение еще не принял

Пятница, 28 января 2022, 21:47
Здание Пентагона в Сша. Фото: getty images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты "очень серьезно" относятся к наращиванию десятков тысяч российских войск на границе с Украиной.

Об этом он сказал, выступая на брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы не считаем, что президент Путин принял окончательное решение по использованию этих сил против Украины. Теперь у него явно есть такая возможность. И у него есть несколько вариантов, включая захват городов и значительных территорий, а также провокационные политические действия, такие как признание сепаратистских территорий. Действительно, мы видим, как российские государственные СМИ сейчас говорят о возможной деятельности на востоке Украины", - сказал Остин.

"Это то, к чему мы относимся очень серьезно, как сильный партнер Украины и как один из 30 членов НАТО. Мы едины в противодействии попыткам России подорвать эти основные ценности и угрожать миру и безопасности в Европе", - добавил он.

В то же время, по его словам, конфликт с Россией из-за Украины "не является неизбежным".

"Все еще есть время и простор для дипломатии. Соединенные Штаты, вместе с нашими союзниками и партнерами, предложили России путь от кризиса к большей безопасности. Министерство обороны будет продолжать поддерживать эти дипломатические усилия", - сказал он.

Остин также подтвердил, что США поддерживают Украину, предоставляя материалы для обеспечения безопасности, и "стоят бок о бок" с союзниками по НАТО.

В пятницу в Украину прибыл четвертый самолет США с военной помощью, на борту 81 тонна боеприпасов.

Тем временем президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это, по его словам, вредит экономике Украины.

Темы: СШАвойнаПутин


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