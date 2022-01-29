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Російські окупанти затримали в Азовському морі українських рибалок

Субота, 29 січня 2022, 02:11
Російські окупанти затримали в Азовському морі українських рибалок
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря двох українських рибалок Руслана Романюту та Івана Герасименка.

Джерело: українська омбудсман Людмила Денісова в Telegram

Деталі: Як повідомляється, Романюта та Герасименко вийшли 25 січня в Азовське море на риболовецькому судні "Волга" з Генічеська Херсонської області та додому не повернулися. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму.

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Українську сторону про затримання РФ не поінформувала.

Денісова наголосила, що затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права і звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих українців.

ГУ Нацполіції в Херсонській області порушило кримінальне провадження за ч.1ст.146-1 ККУ (насильницьке зникнення).

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Українська правда
Теми: РосіяАзовське море
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