Российские оккупанты задержали в Азовском море украинских рыбаков
Российские пограничники задержали в акватории Азовского моря двух украинских рыбаков Руслана Романюту и Ивана Герасименко.
Источник: украинский омбудсман Людмила Денисова в Telegram
Детали: Как сообщается, Романюта и Герасименко вышли 25 января в Азовское море на рыболовном судне "Волга" из Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму.
Украинскую сторону о задержании РФ не проинформировала.
Денисова отметила, что задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права и обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных украинцев.
ГУ Нацполиции в Херсонской области возбудило уголовное производство по ч.1ст.146-1 ККУ (насильственное исчезновение).