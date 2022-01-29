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Российские оккупанты задержали в Азовском море украинских рыбаков

Суббота, 29 января 2022, 02:11
Российские оккупанты задержали в Азовском море украинских рыбаков
ФОТО: GETTY IMAGES

Российские пограничники задержали в акватории Азовского моря двух украинских рыбаков Руслана Романюту и Ивана Герасименко.

Источник: украинский омбудсман Людмила Денисова в Telegram

Детали: Как сообщается, Романюта и Герасименко вышли 25 января в Азовское море на рыболовном судне "Волга" из Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму.

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Украинскую сторону о задержании РФ не проинформировала.

Денисова отметила, что задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права и обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных украинцев.

ГУ Нацполиции в Херсонской области возбудило уголовное производство по ч.1ст.146-1 ККУ (насильственное исчезновение).

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Украинская правда
Темы: РосcияАзовское море
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