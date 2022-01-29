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МОЗ: "Омікрон" — домінантний варіант в Польщі

Субота, 29 січня 2022, 03:15
МОЗ: Омікрон — домінантний варіант в Польщі
ФОТО: GETTY IMAGES

COVID-штам "Омікрон" став домінантним варіантом в Польщі.

Джерело: речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Андрусевич  сказав, що "відучора почалося домінування варіанту "Омікрон" у Польщі": упродовж останнього тижня "Омікрон"  виявили в 63% усіх зразків, отриманих під час тестування на коронавірус.

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Нагадаємо:

  • 16 грудня у Польщі підтвердили перший випадок зараження "Омікроном".
  • 18 січня міністр охорони здоров'я Адам Недзельський заявив, що Польща переживає п'яту хвилю інфекцій COVID-19, а поширення варіанту "Омікрон" може призвести до різкого збільшення щоденної кількості випадків захворювання до рівнів, які ще не спостерігалися в країні.
  • 22 січня Польща повідомила про рекордні 40 876 нових випадків зараження, а 27 січня у Польщі зафіксували 57 262 випадки інфікування.

Теми: Польщакоронавірус
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