МОЗ: "Омікрон" — домінантний варіант в Польщі

COVID-штам "Омікрон" став домінантним варіантом в Польщі.

Джерело: речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Андрусевич сказав, що "відучора почалося домінування варіанту "Омікрон" у Польщі": упродовж останнього тижня "Омікрон" виявили в 63% усіх зразків, отриманих під час тестування на коронавірус.

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