МОЗ: "Омікрон" — домінантний варіант в Польщі
Субота, 29 січня 2022, 04:15
COVID-штам "Омікрон" став домінантним варіантом в Польщі.
Джерело: речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич, якого цитує "Укрінформ"
Деталі: Андрусевич сказав, що "відучора почалося домінування варіанту "Омікрон" у Польщі": упродовж останнього тижня "Омікрон" виявили в 63% усіх зразків, отриманих під час тестування на коронавірус.
Нагадаємо:
- 16 грудня у Польщі підтвердили перший випадок зараження "Омікроном".
- 18 січня міністр охорони здоров'я Адам Недзельський заявив, що Польща переживає п'яту хвилю інфекцій COVID-19, а поширення варіанту "Омікрон" може призвести до різкого збільшення щоденної кількості випадків захворювання до рівнів, які ще не спостерігалися в країні.
- 22 січня Польща повідомила про рекордні 40 876 нових випадків зараження, а 27 січня у Польщі зафіксували 57 262 випадки інфікування.