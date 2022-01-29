Минздрав: "Омикрон" — доминантный вариант в Польше

COVID-штамм "Омикрон" стал доминантным вариантом в Польше.

Источник: спикер Минздрава Польши Войцех Андрусевич, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Андрусевич сказал, что "со вчерашнего дня началось доминирование варианта "Омикрон" в Польше": в течение последней недели "Омикрон" обнаружили в 63% всех образцов, полученных во время тестирования на коронавирус.

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Напомним: