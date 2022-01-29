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Минздрав: "Омикрон" — доминантный вариант в Польше

Суббота, 29 января 2022, 03:15
Минздрав: Омикрон — доминантный вариант в Польше
ФОТО: GETTY IMAGES

COVID-штамм "Омикрон" стал доминантным вариантом в Польше.

Источник: спикер Минздрава Польши Войцех Андрусевич, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Андрусевич сказал, что "со вчерашнего дня началось доминирование варианта "Омикрон" в Польше": в течение последней недели "Омикрон" обнаружили в 63% всех образцов, полученных во время тестирования на коронавирус.

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Напомним:

  • 16 декабря в Польше подтвердили первый случай заражения "Омикроном".
  • 18 января министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что Польша переживает пятую волну инфекций COVID-19, а распространение варианта "Омикрон" может привести к резкому увеличению ежедневного количества случаев заболевания до уровней, еще не наблюдавшихся в стране.
  • 22 января Польша сообщила о рекордных 40 876 новых случаях заражения, а 27 января в Польше зафиксировали 57 262 случая инфицирования.

Темы: Польшакоронавирус
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