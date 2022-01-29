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"Жовтими" лишаються тільки 7 регіонів України

Субота, 29 січня 2022, 10:55
фото Ельдара Сарахмана, УП

Станом на 29 січня, МОЗ відносить дві області України до червоного рівня епідемічної небезпеки і 16 – до помаранчевого.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: "Червоними" в Україні є дві області – Івано-Франківська та Рівненська.

"Помаранчеві" регіони: Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська.

"Жовтими" лишаються тільки місто Київ, а також Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська і Херсонська області.

 

Найвищий рівень захворюваності в Івано-Франківській області (1917 при нормі до 75 на 100 тисяч населення), а також Сумській (1409) та Тернопільській (1252) областях.

Разом з тим, показник завантаженості ліжок із киснем не перевищено в жодній області.

Катерина Тищенко, УП
Теми: коронавірусМОЗепідзоникарантин
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