Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Польщі відвідає Україну

Субота, 29 січня 2022, 12:19
Прем’єр Польщі відвідає Україну
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром України у вівторок у Києві.

Про це повідомив у суботу речник уряду Пьотр Мюллер, пише "Європейська правда" з посиланням на TVP.info.

"Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії з боку Росії. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем’єр-міністром України у вівторок у Києві" – заявив Мюллер.

Реклама:

"Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", - додав він.

Минулого тижня у резиденції президента Польщі "Вісла" відбулися переговори віч-на-віч президентів Польщі та України – Анджея Дуди та Володимира Зеленського. Темою консультацій президентів була ситуація з безпекою в регіоні.

Напередодні Рада нацбезпеки Польщі обговорила ситуацію у зв’язку з загрозою вторгнення РФ в Україну. Після засідання президент Польщі заявив  заявили про єдність політичних сил у справі України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Польща
У Польщі вироблятимуть деталі для F-16
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: