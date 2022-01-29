Прем’єр Польщі відвідає Україну

МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром України у вівторок у Києві.

Про це повідомив у суботу речник уряду Пьотр Мюллер, пише "Європейська правда" з посиланням на TVP.info.

"Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії з боку Росії. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем’єр-міністром України у вівторок у Києві" – заявив Мюллер.

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"Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", - додав він.

Минулого тижня у резиденції президента Польщі "Вісла" відбулися переговори віч-на-віч президентів Польщі та України – Анджея Дуди та Володимира Зеленського. Темою консультацій президентів була ситуація з безпекою в регіоні.

Напередодні Рада нацбезпеки Польщі обговорила ситуацію у зв’язку з загрозою вторгнення РФ в Україну. Після засідання президент Польщі заявив заявили про єдність політичних сил у справі України.