Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прем’єр Польщі відвідає Україну

Субота, 29 січня 2022, 13:19
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром України у вівторок у Києві.

Про це повідомив у суботу речник уряду Пьотр Мюллер, пише "Європейська правда" з посиланням на TVP.info.

"Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії з боку Росії. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем’єр-міністром України у вівторок у Києві" – заявив Мюллер.

"Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", - додав він.

Минулого тижня у резиденції президента Польщі "Вісла" відбулися переговори віч-на-віч президентів Польщі та України – Анджея Дуди та Володимира Зеленського. Темою консультацій президентів була ситуація з безпекою в регіоні.

Напередодні Рада нацбезпеки Польщі обговорила ситуацію у зв’язку з загрозою вторгнення РФ в Україну. Після засідання президент Польщі заявив  заявили про єдність політичних сил у справі України.

Теми: Польща
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Економіка України зросла на 5,9% наприкінці року

фотоПутін прикинувся, що спить на Олімпіаді, коли виходила українська команда

"Нафтогаз" почав імпортувати газ: скільки доведеться платити

Генсек НАТО знайшов собі нову роботу

Зеленський погодився на зустріч з Путіним у Туреччині – Ердоґан

Кличко проводить з’їзд своєї партії. Прийшли Порошенко, Луценко і Рябошапка

Усі новини...
Польща
МОЗ: "Омікрон" — домінантний варіант в Польщі
Рада нацбезпеки Польщі обговорила ситуацію у зв’язку з загрозою вторгнення РФ в Україну
Дуда: Прямої загрози для Польщі з боку РФ немає, але такої ситуації не було з 1989 року
Останні новини
16:10
Польща готує другий пакет військової допомоги для України – Дещиця
16:08
Росія приховано завезла в ОРДЛО пальне, набої та військову техніку – розвідка
15:48
Економіка України зросла на 5,9% наприкінці року
15:46
В МЗС Польщі не виключили нападу РФ на Україну під час Олімпіади
15:45
"Ковідна" тисяча вакцинованим: ПриватБанк почав оформлювати картки для підлітків
15:39
фотоПутін прикинувся, що спить на Олімпіаді, коли виходила українська команда
15:11
інфографікаРеальні витрати Китаю на організацію Олімпіади у 10 разів вищі за офіційні – ЗМІ
15:10
Зеленський обговорив із президенткою Словаччини збільшення потужностей для транспортування газу
14:58
"Нафтогаз" почав імпортувати газ: скільки доведеться платити
14:56
В Україну йдуть атмосферні фронти зі снігом
Усі новини...