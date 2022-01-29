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Премьер Польши посетит Украину

Суббота, 29 января 2022, 13:19
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится с президентом и премьер-министром Украины во вторник в Киеве.

Об этом сообщил в субботу спикер правительства Петр Мюллер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVP.info.

 "Польша поддерживает Украину в деятельности, направленной на предотвращение агрессии со стороны России. Премьер-министр Матеуш Моравецкий встретится с президентом и премьер-министром Украины во вторник в Киеве" – заявил Мюллер.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", - добавил он.

На прошлой неделе в резиденции президента Польши "Висла" состоялись переговоры лицом к лицу президентов Польши и Украины – Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Темой консультаций президентов была ситуация с безопасностью в регионе.

Накануне Совет национальной безопасности Польши обсудил ситуацию в связи с угрозой вторжения РФ в Украину. После заседания президент Польши заявил о единстве политических сил по делу Украины.

Темы: Польша


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