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На вокзалі в Дніпрі впала люстра, тепер перевірять усі вокзали

Субота, 29 січня 2022, 14:09
На вокзалі в Дніпрі впала люстра, тепер перевірять усі вокзали
фото Укрзалізниці

"Укрзалізниця" починає позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах через падіння люстри на вокзалі Дніпра.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "У п’ятницю, 28 січня, відбувались планові регламентні роботи з заміни ламп люстри центрального вокзалу Дніпра. Під час підняття люстри після чистки патронів обірвався трос, люстра впала на підлогу.

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Роботи відбувалися з дотриманням всіх правил безпеки, зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав".

Деталі: У зв’язку з цим "Вокзальна компанія" "Укрзалізниці" запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах.

 
фото Укрзалізниці

В компанії зазначили, що інфраструктура пасажирських перевезень, в тому числі вокзалів, вже багато років потребує оновлення, заміни та вкладення інвестицій.

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"Термін експлуатації частини обладнання підходить до завершення і підтримка його в справному стані вимагає посиленої уваги від працівників", - йдеться в повідомленні.

 

В "Укрзалізниці" зазначили, що цього року, після виведення компанії на прибуткову діяльність та з ухваленням програми "Велике будівництво на Укрзалізниці" був прийнятий план оновлення інфраструктури, що передбачає значне покращення як рухомого обладнання, так і обладнання на вокзалах протягом 2022 — 2024 років.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяДніпро
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