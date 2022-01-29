На вокзалі в Дніпрі впала люстра, тепер перевірять усі вокзали

"Укрзалізниця" починає позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах через падіння люстри на вокзалі Дніпра.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "У п’ятницю, 28 січня, відбувались планові регламентні роботи з заміни ламп люстри центрального вокзалу Дніпра. Під час підняття люстри після чистки патронів обірвався трос, люстра впала на підлогу.

Роботи відбувалися з дотриманням всіх правил безпеки, зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав".

Деталі: У зв’язку з цим "Вокзальна компанія" "Укрзалізниці" запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах.

фото Укрзалізниці

В компанії зазначили, що інфраструктура пасажирських перевезень, в тому числі вокзалів, вже багато років потребує оновлення, заміни та вкладення інвестицій.

"Термін експлуатації частини обладнання підходить до завершення і підтримка його в справному стані вимагає посиленої уваги від працівників", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що цього року, після виведення компанії на прибуткову діяльність та з ухваленням програми "Велике будівництво на Укрзалізниці" був прийнятий план оновлення інфраструктури, що передбачає значне покращення як рухомого обладнання, так і обладнання на вокзалах протягом 2022 — 2024 років.