На вокзале в Днепре упала люстра, теперь проверят все вокзалы

"Укрзалізниця" начинает внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах из-за падения люстры на вокзале Днепра.

Источник: "Укрзалізниця"

Дословно: "В пятницу, 28 января, проходили плановые регламентные работы по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра. При поднятии люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол.

Реклама:

Работы происходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал".

Детали: В этой связи "Вокзальная компания" "Укрзалізниці" запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.

фото Укрзалізниці

В компании отметили, что инфраструктура пассажирских перевозок, в том числе вокзалов, уже много лет нуждается в обновлении, замене и вложении инвестиций.

ВИДЕО ДНЯ

"Срок эксплуатации части оборудования подходит к завершению, и поддержка его в исправном состоянии требует усиленного внимания от работников", - говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" отметили, что в этом году, после вывода компании на прибыльную деятельность и с принятием программы "Большое строительство на Укрзалізниці" был принят план обновления инфраструктуры, предусматривающий значительное улучшение как подвижного оборудования, так и оборудования на вокзалах в течение 2022-2024 годов.