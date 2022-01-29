Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого

Субота, 29 січня 2022, 15:21
Дріан і Бербок, Photothek via Getty Images

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що разом з німецькою колегою відвідає Україну 7-8 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я сьогодні запевнив Дмитра Кулебу у нашій повній підтримці та солідарності з Україною. Наша мобілізація триває, зокрема в Нормандському форматі, для деескалації напруженості.

Я приїду в Україну 7 і 8 лютого з Анналеною Бербок" - написав Ле Дріан у Twitter.

Напередодні про візит "за тиждень" заявила глава МЗС Німеччини.

17 січня під час візиту до Києва Бербок заявила, що незабаром відвідає Україну разом із Ле Дріаном і вони разом відвідають східні області країни. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що під час спільного візиту Бербок та Ле Дріана в Україну відбудеться їхня тристороння зустріч, у ході якої вони детально обговорять перспективи зустрічі міністрів закордонних справ Нормандського формату.

Теми: ФранціяНімеччина
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

ФОТОУ Білорусі збили російський безпілотник, але сказали, що український – журналісти

В ОП запевняють, що Зеленський і Єрмак не бачили відео ДТП з Трухіним

Економіка України зросла на 5,9% наприкінці року

фотоПутін прикинувся, що спить на Олімпіаді, коли виходила українська команда

"Нафтогаз" почав імпортувати газ: скільки доведеться платити

Усі новини...
Франція
У Макрона розповіли, що Путін розказав йому про свої наміри щодо України
Глави МЗС Німеччини та Франції за тиждень відвідають Україну
Путін заявив Макрону, що США і НАТО проігнорували ключове питання Росії
Останні новини
18:20
Перша партія військової допомоги Польщі надійде в Україну наступного тижня
18:12
"Янукович і я – велика різниця": Лукашенко розповів, чому бігав з автоматом
18:05
Ексканцлера Німеччини Шредера висунули до ради директорів "Газпрому"
18:04
ЗМІ: Цукерберг доручив Facebook розвивати сервіси коротких відео через конкуренцію з TikTok
17:52
відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав
17:43
Гривня продовжує зміцнюватись: закриття торгів
17:42
Україна направила уряду Німеччині список необхідного озброєння - ЗМІ
17:22
На Донбасі другий день поспіль немає обстрілів
17:17
71% німців проти постачання зброї Україні – опитування
17:13
Мінекономіки знову підвищило граничні ціни на бензин і дизпаливо
Усі новини...