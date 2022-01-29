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Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого

Субота, 29 січня 2022, 14:21
Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого
Дріан і Бербок, Photothek via Getty Images

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що разом з німецькою колегою відвідає Україну 7-8 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я сьогодні запевнив Дмитра Кулебу у нашій повній підтримці та солідарності з Україною. Наша мобілізація триває, зокрема в Нормандському форматі, для деескалації напруженості.

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Я приїду в Україну 7 і 8 лютого з Анналеною Бербок" - написав Ле Дріан у Twitter.

Напередодні про візит "за тиждень" заявила глава МЗС Німеччини.

17 січня під час візиту до Києва Бербок заявила, що незабаром відвідає Україну разом із Ле Дріаном і вони разом відвідають східні області країни. 

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що під час спільного візиту Бербок та Ле Дріана в Україну відбудеться їхня тристороння зустріч, у ході якої вони детально обговорять перспективи зустрічі міністрів закордонних справ Нормандського формату.

Теми: ФранціяНімеччина
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