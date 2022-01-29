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Главы МИД Франции и Германии посетят Украину 7-8 февраля

Суббота, 29 января 2022, 15:21
Дриан и Бербок, Photothek via Getty Images

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вместе с немецкой коллегой посетит Украину 7-8 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я сегодня заверил Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Наша мобилизация продолжается, в частности, в Нормандском формате, для деэскалации напряженности.

Я приеду в Украину 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок" – написал Ле Дриан в Twitter.

Накануне о визите через неделю заявила глава МИД Германии.

17 января во время визита в Киев Бербок заявила, что вскоре посетит Украину вместе с Ле Дрианом, и они вместе посетят восточные области страны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что во время совместного визита Бербок и Ле Дриана в Украину состоится их трехсторонняя встреча, в ходе которой они подробно обсудят перспективы встречи министров иностранных дел Нормандского формата.

Темы: ФранцияГермания


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