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У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни Росії проти України

Субота, 29 січня 2022, 14:27
У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни Росії проти України
кордон України та Польщі, AFP via Getty Images

Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік вважає, що якщо дійде до війни, то на кордоні з Польщею можна чекати на хвилю до мільйона біженців з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Польське радіо.

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни", - сказав Вонсік.

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Він додав, що Польща має бути готовою до найгіршого сценарію. "Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з’явитися на нашому східному кордоні", – сказав він.

Мацєй Вонсік додав, що йдеться про підготовку переходів, медичне обслуговування, проживання та харчування. "Відповідно до Женевської конвенції, ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися. Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не втечемо від цього і не будемо від цього захищатися", - сказав заступник глави МВС.

Вонсік також закликав не піддаватися на істерику та паніку. "У нас ще Олімпіада попереду. Здається, Путін має настільки важливі відносини з Китаєм, що він не зробить жодних рішучих кроків до закінчення Олімпіади, тому що це може обернути китайську сторону проти нього", - оцінив він.

ВІДЕО ДНЯ

У п'ятницю у Варшаві відбулося засідання Ради національної безпеки Польщі, під час якого обговорили поточну ситуацію, пов’язану із загрозою російського вторгнення в Україну. На початку засідання Ради національної безпеки президент Анджей Дуда заявив, що наразі прямої військової загрози Польщі немає. При цьому він додав, що такої ситуації, як сьогодні, не було з 1989 року.

Теми: Польщабіженці
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