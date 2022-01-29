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У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни Росії проти України

Субота, 29 січня 2022, 15:27
кордон України та Польщі, AFP via Getty Images

Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік вважає, що якщо дійде до війни, то на кордоні з Польщею можна чекати на хвилю до мільйона біженців з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Польське радіо.

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни", - сказав Вонсік.

Він додав, що Польща має бути готовою до найгіршого сценарію. "Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з’явитися на нашому східному кордоні", – сказав він.

Мацєй Вонсік додав, що йдеться про підготовку переходів, медичне обслуговування, проживання та харчування. "Відповідно до Женевської конвенції, ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися. Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не втечемо від цього і не будемо від цього захищатися", - сказав заступник глави МВС.

Вонсік також закликав не піддаватися на істерику та паніку. "У нас ще Олімпіада попереду. Здається, Путін має настільки важливі відносини з Китаєм, що він не зробить жодних рішучих кроків до закінчення Олімпіади, тому що це може обернути китайську сторону проти нього", - оцінив він.

У п'ятницю у Варшаві відбулося засідання Ради національної безпеки Польщі, під час якого обговорили поточну ситуацію, пов’язану із загрозою російського вторгнення в Україну. На початку засідання Ради національної безпеки президент Анджей Дуда заявив, що наразі прямої військової загрози Польщі немає. При цьому він додав, що такої ситуації, як сьогодні, не було з 1989 року.

Теми: Польщабіженці
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