Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше ожидают до миллиона беженцев в случае войны России против Украины

Суббота, 29 января 2022, 14:27
В Польше ожидают до миллиона беженцев в случае войны России против Украины
Граница Украины и Польши, AFP via Getty Images

Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик считает, что если дойдет до войны, то на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Польское радио.

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", - сказал Вонсик.

Реклама:

Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию. "Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.

Мацей Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании. "По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - сказал замглавы МВД.

Он также призвал не поддаваться на истерику и панику. "У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может обернуться китайской стороной против него", - оценил он.

ВИДЕО ДНЯ

В пятницу в Варшаве состоялось заседание Совета национальной безопасности Польши, в ходе которого обсудили текущую ситуацию, связанную с угрозой российского вторжения в Украину. В начале заседания Совета национальной безопасности президент Анджей Дуда заявил, что прямой военной угрозы Польше нет. При этом он добавил, что такой ситуации, как сегодня, не было с 1989 года.

Темы: Польшабеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: