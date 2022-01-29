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Spiegel у редакційній статті закликав уряд Німеччини розблокувати продаж зброї Україні

Субота, 29 січня 2022, 15:00
Spiegel у редакційній статті закликав уряд Німеччини розблокувати продаж зброї Україні
ФОТО: GETTY IMAGES

Німецький журнал Spiegel закликав уряд своєї країни не блокувати продаж зброї України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у редакційній статі видання під назвою "Зволікання Німеччини робить війну більш вірогідною".

Spiegel зазначає , що небажання Берліна продавати зброю Україні викликало питання щодо надійності німців не лише в Києві, а й у західних союзників.

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Видання нагадує, що канцлер Олаф Шольц і міністр закордонних справ Анналена Бербок посилаються на німецький принцип не експортувати зброю до кризових регіонів.

"Для такого ставлення є вагомі причини. Зброя може допомогти загострити конфлікт. Вона може потрапити в чужі руки, як це сталося в Афганістані після перемоги талібів. Але політичні принципи також можуть призвести до неправильних результатів в окремих випадках" - зазначає Spiegel.

Видання також наводить приклад 2014 року, коли "Ісламська держава" погрожувала захопити курдські міста та села на півночі Іраку, Бундесвер оснастив курдських бійців "пешмерга" гранатометами. Таким чином німецька зброя допомогла зупинити наступ ісламістів.

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"Це порушило табу, як відкрито визнала міністр оборони Урсула фон дер Ляєн. І все-таки це було правильно. З точки зору Шольца і Бербок, ситуація в Україні не виправдовує порушення табу" - нарікає видання.

"Поставка зброї може бути неефективною у військовому плані. Однак вона буде сигналом Путіну, що Захід єдиний у протистоянні його загрозі. Це продемонструвало б спільну волю європейців протистояти політиці великих держав щодо порушення міжнародного права. Чи може зброя для України запобігти війні, ніхто не знає. Однак безсумнівним є те, що розбіжності роблять війну більш вірогідною" - наголошує Spiegel.

"Соціал-демократи люблять посилатися на страждання, які Німеччина принесла Росії під час Другої світової війни. Вони не говорять про страждання українців та інших народів колишнього Радянського Союзу" - зазначають також журналісти видання.

Spiegel вважає, що Німеччина повинна принаймні не заважати своїм партнерам постачати зброю Україні, нагадуючи, що Естонія досі чекає відповіді Берліна , щоб мати можливість доставити гаубиці зі запасів НДР до Києва.

Також видання називає досить недолугим сигнал з німецькою поставкою Україні 5 тисяч шоломів.

Як відомо, в Україні критично сприймають позицію Німеччини у питанні постачання їй зброї, на тлі фактично завершення російського газопроводу "Північний потік-2" та лояльних до Росії заяв окремих німецьких посадовців.

Критика пролунала і з інших країн. Так, позицію Німеччини жорстко розкритикував міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт пояснила, що уряд не планує поставляти озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що суперечка щодо необхідності підтримувати Україну наданням зброї не повинна внести розкол між країнами Заходу.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правдиНімеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися.

Теми: Німеччиназброя
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