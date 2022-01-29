Spiegel в редакционной статье призвал правительство Германии разблокировать продажу оружия Украине

Немецкий журнал Spiegel призвал правительство своей страны не блокировать продажу оружия Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в редакционном стате издания под названием "Промедление Германии делает войну более вероятной".

Spiegel отмечает, что нежелание Берлина продавать оружие Украине вызвало вопрос о надежности немцев не только в Киеве, но и у западных союзников.

Издание напоминает, что канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок ссылаются на немецкий принцип не экспортировать оружие в кризисные регионы.

"Для такого отношения есть веские причины. Оружие может помочь обострить конфликт. Оно может попасть в чужие руки, как это произошло в Афганистане после победы талибов. Но политические принципы могут привести к неправильным результатам в отдельных случаях" - отмечает Spiegel.

Издание также приводит пример 2014 года, когда Исламское государство угрожало захватить курдские города и села на севере Ирака, Бундесвер оснастил курдских бойцов пешмерга гранатометами. Таким образом, немецкое оружие помогло остановить наступление исламистов.

"Это нарушило табу, как открыто признала министр обороны Урсула фон дер Ляйен. И все же это было верно. С точки зрения Шольца и Бербок ситуация в Украине не оправдывает нарушения табу", - сетует издание.

"Поставка оружия может быть неэффективна в военном плане. Однако она будет сигналом Путину, что Запад един в противостоянии его угрозе. Это продемонстрировало бы общую волю европейцев противостоять политике великих государств в отношении нарушения международного права. Может ли оружие для Украины предотвратить войну, никто не знает. Однако несомненно то, что разногласия делают войну более вероятной" - отмечает Spiegel.

Социал-демократы любят ссылаться на страдания, которые Германия принесла России во время Второй мировой войны. Они не говорят о страданиях украинцев и других народов бывшего Советского Союза" - отмечают журналисты издания.

Spiegel считает, что Германия должна по крайней мере не мешать своим партнерам поставлять оружие Украине, напоминая, что Эстония до сих пор ждет ответа Берлина, чтобы иметь возможность доставить гаубицы из запасов ГДР в Киев.

Также издание называет довольно нелепым сигнал с германской поставкой Украине 5 тысяч шлемов.

Как известно, в Украине критически воспринимают позицию Германии по поставке ей оружия, на фоне фактически завершения российского газопровода "Северный поток-2" и лояльных к России заявлений отдельных немецких чиновников.

Критика прозвучала и из других стран. Так, позицию Германии подверг резкой критике министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт объяснила, что правительство не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что спор о необходимости поддерживать Украину предоставлением оружия не должен внести раскол между странами Запада.

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