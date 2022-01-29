У Києві й на Чернігівщині згадали Героїв Крут, Зеленський започаткував премію

У Києві пройшла хода пам’яті Героїв Крут, також мітинг відбувся на місці легендарного бою під Крутами в Чернігівській області.

Джерело: Укрінформ, сайт президента

хода пам’яті Героїв Крут у Києві, Укрінформ

Деталі: У столиці кілька сотень представників різних громадських і патріотичних організацій узяли участь у вшануванні пам’яті Героїв Крут, передає Укрінформ.

Вони пройшли ходою від вулиці Інститутської до Аскольдової могили, де похована частина учасників бою під Крутами. Активісти поклали квіти до пам’ятного хреста Героям Крут встановленого на Аскольдовій могилі, а священники відслужили панахиду за загиблими студентами.

Вранці президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут. Пізніше він також відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна та зустрівся з курсантами й ліцеїстами військових навчальних закладів України.

За його словами, починаючи з поточного року, щорічно в цей день найкращих курсантів відзначатимуть грошовою премією від президента.

Президент вручив першим курсантам і ліцеїстам сертифікати на грошову премію та цінні подарунки за успіхи у навчанні.

За словами Зеленського, розмір премії встановили такий, щоб її вистачило, зокрема, на подарунки рідним, близьким, командирам та бойовим побратимам. Сума не оприлюднюється.

Разом з тим, урочисті заходи до 104-й річниці бою під Крутами пройшли в суботу на території меморіального комплексу "Пам'яті Героїв Крут" біля села Пам'ятне Крутівської сільської територіальної громади на Чернігівщині.

Як повідомив Укрінформу представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області Сергій Бутко, пам’ять Героїв Крут на місці бою вшанувало більше тисячі людей, в основному з Чернігівщини та Київщини.

Довідка: Україна щороку 29 січня вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами – українських студентів, які намагались зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році, потрапили в полон і були розстріляні більшовиками.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова. Українське військо налічувало близько 300 бійців Студентського куреня, 250 – Першої української військової школи та майже 40 гайдамаків.