В Киеве и на Черниговщине вспомнили Героев Крут, Зеленский учредил премию

В Киеве прошло шествие памяти Героев Крут, также митинг прошел на месте легендарного боя под Крутами в Черниговской области.

Источник: Укринформ, сайт президента

шествие памяти Героев Крут в Киеве, Укринформ

Детали: В столице несколько сотен представителей разных общественных и патриотических организаций приняли участие в чествовании памяти Героев Крут, передает Укринформ.

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Они прошли шествием от улицы Институтской до Аскольдовой могилы, где похоронена часть участников боя под Крутами. Активисты возложили цветы к памятному кресту Героям Крут, установленному на Аскольдовой могиле, а священники отслужили панихиду по погибшим студентам.

Утром президент Владимир Зеленский почтил память Героев Крут. Позже он посетил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна и встретился с курсантами и лицеистами военных учебных заведений Украины.

По его словам, начиная с текущего года, ежегодно в этот день лучших курсантов будут отмечать денежной премией от президента.

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Президент вручил первым курсантам и лицеистам сертификаты на денежную премию и ценные подарки за успехи в учебе.

По словам Зеленского, размер премии установили такой, чтобы ее хватило, в частности, для подарков родным, близким, командирам и боевым собратьям. Сумма не обнародуется.

Вместе с тем, торжественные мероприятия к 104-летию боя под Крутами прошли в субботу на территории мемориального комплекса "Памяти Героев Крут" возле села Памятное Крутовской сельской территориальной громаде в Черниговской области.

Как сообщил Укринформу представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко, память Героев Крут на месте боя почтили больше тысячи человек, в основном из Черниговской и Киевской областей.

Справка: Украина ежегодно 29 января чествует память Героев битвы под Крутами – украинских студентов, пытавшихся остановить большевистское наступление на Киев в 1918 году, которые попали в плен и были расстреляны большевиками.

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года между Нежином и Бахмачем Черниговской области, в 130 километрах к северо-востоку от Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. Украинское войско насчитывало около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 – Первой украинской военной школы и почти 40 гайдамаков.