Президент Хорватії не збирається вибачатися перед українцями за свої скандальні заяви

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що не змінив своєї думки про те, що Україна найкорумпованіша держава і що їй не місце в НАТО.

Про це він сказав в ефірі хорватського каналу RTL, повідомляє "Європейська правда".

"Ні, я не перебільшив" - сказав він, відповідаючи на питання, чи не перебільшив він у своїх коментарях про Україну.

"Україна має проблему і має почати її вирішувати із сепаратистами, яких Росія теж не визнала. Отже, продовжуйте переговори і не ігноруйте переговорників, які не хороші хлопці, але з ними треба говорити, а не постійно йти на шлях протистояння з термоядерною та гіперзвуковою силою, Росією, це не Сербія . Хто заохочує їх до цього, той небезпечний шарлатан, а їх багато в Європі" - заявив Міланович.

Він також сказав, що не збирається вибачатися за свої слова.

"Хай Пленкович вибачається. Він діє як український агент, а я – як хорватський президент. Це величезна різниця. Я не підлещуюсь до росіян. Офіційно я там ніколи не був. Я ніколи не пив кави з російським послом" - заявив Міланович, заявивши, що не є ні ворогом України, ні другом Росії.

Він також висунув нове звинувачення проти України, заявивши, що Київ називає героями Другої світової війни "масових вбивць поляків і євреїв".

"На Західній Україні цим людям встановлюють пам’ятники" - сказав Міланович.

Раніше прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальну заяву президента країни Зорана Мілановича.

Нагадаємо, у вівторок 25 січня президент Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

Відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, Міланович сказав: "Ми не будемо мати з цим нічого спільного, і не маємо нічого. Якщо буде ескалація, ми виведемо (з регіону) останнього хорватського солдата… Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей", – серед іншого заявив він.

На цю заяву відреагувало українське МЗС, запросивши посла Хорватії Аніцу Джамич.

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