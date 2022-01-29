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Президент Хорватії не збирається вибачатися перед українцями за свої скандальні заяви

Субота, 29 січня 2022, 15:46
Президент Хорватії не збирається вибачатися перед українцями за свої скандальні заяви
Зоран Міланович, фото getty images

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що не змінив своєї думки про те, що Україна найкорумпованіша держава і що їй не місце в НАТО.

Про це він сказав в ефірі хорватського каналу RTL, повідомляє "Європейська правда".

"Ні, я не перебільшив" - сказав він, відповідаючи на питання, чи не перебільшив він у своїх коментарях про Україну.

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"Україна має проблему і має почати її вирішувати із сепаратистами, яких Росія теж не визнала. Отже, продовжуйте переговори і не ігноруйте переговорників, які не хороші хлопці, але з ними треба говорити, а не постійно йти на шлях протистояння з термоядерною та гіперзвуковою силою, Росією, це не Сербія . Хто заохочує їх до цього, той небезпечний шарлатан, а їх багато в Європі" - заявив Міланович.

Він також сказав, що не збирається вибачатися за свої слова.

"Хай Пленкович вибачається. Він діє як український агент, а я – як хорватський президент. Це величезна різниця. Я не підлещуюсь до росіян. Офіційно я там ніколи не був. Я ніколи не пив кави з російським послом" - заявив Міланович, заявивши, що не є ні ворогом України, ні другом Росії.

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Він також висунув нове звинувачення проти України, заявивши, що Київ називає героями Другої світової війни "масових вбивць поляків і євреїв".

"На Західній Україні цим людям встановлюють пам’ятники" - сказав Міланович.

Раніше прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальну заяву президента країни Зорана Мілановича.

Нагадаємо, у вівторок 25 січня президент  Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

Відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, Міланович сказав: "Ми не будемо мати з цим нічого спільного, і не маємо нічого. Якщо буде ескалація, ми виведемо (з регіону) останнього хорватського солдата… Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей", – серед іншого заявив він.

На цю заяву  відреагувало українське МЗС, запросивши посла Хорватії Аніцу Джамич.

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Хорватія

Теми: скандалХорватіяУкраїнаНАТО
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