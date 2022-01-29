Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Хорватії не збирається вибачатися перед українцями за свої скандальні заяви

Субота, 29 січня 2022, 16:46
Зоран Міланович, фото getty images

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що не змінив своєї думки про те, що Україна найкорумпованіша держава і що їй не місце в НАТО.

Про це він сказав в ефірі хорватського каналу RTL, повідомляє "Європейська правда".

"Ні, я не перебільшив" - сказав він, відповідаючи на питання, чи не перебільшив він у своїх коментарях про Україну.

"Україна має проблему і має почати її вирішувати із сепаратистами, яких Росія теж не визнала. Отже, продовжуйте переговори і не ігноруйте переговорників, які не хороші хлопці, але з ними треба говорити, а не постійно йти на шлях протистояння з термоядерною та гіперзвуковою силою, Росією, це не Сербія . Хто заохочує їх до цього, той небезпечний шарлатан, а їх багато в Європі" - заявив Міланович.

Він також сказав, що не збирається вибачатися за свої слова.

"Хай Пленкович вибачається. Він діє як український агент, а я – як хорватський президент. Це величезна різниця. Я не підлещуюсь до росіян. Офіційно я там ніколи не був. Я ніколи не пив кави з російським послом" - заявив Міланович, заявивши, що не є ні ворогом України, ні другом Росії.

Він також висунув нове звинувачення проти України, заявивши, що Київ називає героями Другої світової війни "масових вбивць поляків і євреїв".

"На Західній Україні цим людям встановлюють пам’ятники" - сказав Міланович.

Раніше прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальну заяву президента країни Зорана Мілановича.

Нагадаємо, у вівторок 25 січня президент  Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

Відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, Міланович сказав: "Ми не будемо мати з цим нічого спільного, і не маємо нічого. Якщо буде ескалація, ми виведемо (з регіону) останнього хорватського солдата… Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей", – серед іншого заявив він.

На цю заяву  відреагувало українське МЗС, запросивши посла Хорватії Аніцу Джамич.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Хорватія

Теми: скандалХорватіяУкраїнаНАТО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

ФОТОУ Білорусі збили російський безпілотник, але сказали, що український – журналісти

В ОП запевняють, що Зеленський і Єрмак не бачили відео ДТП з Трухіним

Економіка України зросла на 5,9% наприкінці року

Усі новини...
скандал
Скандальна блогерка стала учасницею ДТП: опублікувала відео, як вони збивають людину
Україна вимагає публічного спростування образливих заяв президента Хорватії
Лише відставки командувача ВМС Німеччини недостатньо – український дипломат
Останні новини
19:56
Гривня стрімко ослабла до євро, але зросла до долара
19:39
Україна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу
19:14
"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ
19:07
Єврокомісія запропонувала продовжити дію системи COVID-сертифікатів ще на рік
19:00
Резніков запевняє, що наступ військ з Білорусі найменш можливий
18:52
фото, відеоШтати передали ДПСУ 40 позашляховиків для патрулювання важкодоступних районів
18:47
Кулеба і Блінкен обговорили спільні кроки щодо стримування подальшої агресії РФ
18:43
Saudi Aramco може додатково розмістити на біржі акції на 50 мільярдів доларів – WSJ
18:38
ФОТОСБУ ліквідувала "фабрику російських фейків" на Житомирщині
18:26
Гривня зміцнюється: НБУ значно наростив купівлю валюти
Усі новини...