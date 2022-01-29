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Президент Хорватии не собирается извиняться перед украинцами за свои скандальные заявления

Суббота, 29 января 2022, 16:46
Зоран Миланович, фото getty images

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не изменил своего мнения о том, что Украина самое коррумпированное государство и что ей не место в НАТО.

Об этом он сказал в эфире хорватского канала RTL, сообщает "Европейская правда".

"Нет, я не преувеличил" – сказал он, отвечая на вопрос, не преувеличил ли он в своих комментариях об Украине.

"У Украины есть проблема и она должна начать ее решать с сепаратистами, которых Россия тоже не признала. Итак, продолжайте переговоры и не игнорируйте переговорщиков, которые не хорошие ребята, но с ними нужно говорить, а не постоянно идти на путь противостояния с термоядерной и гиперзвуковой силой, Россией, это не Сербия. Кто поощряет их к этому, тот опасный шарлатан, а таких много в Европе", - заявил Миланович.

Он также сказал, что не собирается извиняться за свои слова.

"Пусть Пленкович извиняется. Он действует как украинский агент, а я как хорватский президент. Это огромная разница. Я не стелюсь перед россиянами. Официально я там никогда не был. Я никогда не пил кофе с российским послом" - заявил Миланович, добавив, что не является ни врагом Украины, ни другом России.

Он также предъявил новое обвинение против Украины, заявив, что Киев называет героями Второй мировой войны "массовых убийц поляков и евреев".

"На Западной Украине этим людям устанавливают памятники", - сказал Миланович.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальное заявление президента страны Зорана Милановича.

Напомним, во вторник 25 января президент Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал: "Мы не будем иметь с этим ничего общего, и нет ничего. Если будет эскалация, мы выведем (из региона) последнего хорватского солдата... Украине не место в НАТО". Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек", – среди прочего заявил он.

На это заявление отреагировал украинский МИД, пригласив посла Хорватии Аницу Джамич.

"Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", - заявили в МИДе.

Темы: скандалХорватияУкраинаНАТО


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