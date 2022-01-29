Президент Хорватии не собирается извиняться перед украинцами за свои скандальные заявления

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не изменил своего мнения о том, что Украина самое коррумпированное государство и что ей не место в НАТО.

Об этом он сказал в эфире хорватского канала RTL, сообщает "Европейская правда".

"Нет, я не преувеличил" – сказал он, отвечая на вопрос, не преувеличил ли он в своих комментариях об Украине.

Реклама:

"У Украины есть проблема и она должна начать ее решать с сепаратистами, которых Россия тоже не признала. Итак, продолжайте переговоры и не игнорируйте переговорщиков, которые не хорошие ребята, но с ними нужно говорить, а не постоянно идти на путь противостояния с термоядерной и гиперзвуковой силой, Россией, это не Сербия. Кто поощряет их к этому, тот опасный шарлатан, а таких много в Европе", - заявил Миланович.

Он также сказал, что не собирается извиняться за свои слова.

"Пусть Пленкович извиняется. Он действует как украинский агент, а я как хорватский президент. Это огромная разница. Я не стелюсь перед россиянами. Официально я там никогда не был. Я никогда не пил кофе с российским послом" - заявил Миланович, добавив, что не является ни врагом Украины, ни другом России.

ВИДЕО ДНЯ

Он также предъявил новое обвинение против Украины, заявив, что Киев называет героями Второй мировой войны "массовых убийц поляков и евреев".

"На Западной Украине этим людям устанавливают памятники", - сказал Миланович.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальное заявление президента страны Зорана Милановича.

Напомним, во вторник 25 января президент Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал: "Мы не будем иметь с этим ничего общего, и нет ничего. Если будет эскалация, мы выведем (из региона) последнего хорватского солдата... Украине не место в НАТО". Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек", – среди прочего заявил он.

На это заявление отреагировал украинский МИД, пригласив посла Хорватии Аницу Джамич.

"Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", - заявили в МИДе.