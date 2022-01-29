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Синоптики попереджають про снігопад та сильний вітер

Субота, 29 січня 2022, 17:21
Синоптики попереджають про снігопад та сильний вітер
Засніжена дорога, фото pixabay

30 січня у всіх регіонах країни сніжитиме, вночі невеликий мороз. Очікується сильний вітер, на Заході – з поривами.

Джерело: Український гідрометцентр

Деталі: У неділю очікується сніг та мокрий сніг. У західних, вночі і в північних областях місцями значний сніг. Лише вночі у південних та східних областях без істотних опадів.

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На дорогах ожеледиця, сильний вітер та хуртовини.

Температура 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Карпатах - значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 7-12° морозу.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві та столичному регіоні 30 січня сніг, вночі - значний сніг, місцями хуртовина.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

Крім того, Укргідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні: 30 та 31 січня пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини. На дорогах країни ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий.

Дослівно: "Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць".

Погода 30 січня
Погода 30 січня

Українська правда
Теми: погодаКиївдороги
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