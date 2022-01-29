Синоптики предупреждают о снегопаде и сильном ветре
30 января во всех регионах страны будет идти снег, ночью небольшой мороз. Ожидается сильный ветер, на Западе – с порывами.
Источник: Украинский гидрометцентр
Подробности: В воскресенье ожидается снег. В западных, ночью и северных областях местами значительный снег. Лишь ночью в южных и восточных областях без существенных осадков.
На дорогах гололедица, сильный ветер и вьюги.
Температура 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Карпатах - сильный снег, порывы ветра 25-30 м/с, вьюга. Температура ночью и днем 7-12° мороза.
В Киеве и столичном регионе 30 января снег, ночью - сильный снег, местами вьюга.
Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.
Кроме того, Укргидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине: 30 и 31 января порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели. На дорогах страны гололедица. I уровень опасности желтый.
Дословно: "Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц".