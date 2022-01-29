У Бундестазі закликали вирішити конфлікт з РФ дипломатією, а не поставками зброї Україні

У німецькому Бундестазі закликали залагодити конфлікт із Росією за допомогою переговорів, а не шляхом постачання озброєнь в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Ми маємо наполегливо намагатися врегулювати конфлікт Росії та України шляхом дипломатії", - заявив очільник парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх.

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За його словами, завданням та роллю Заходу є "підтримувати мир, нехай і крихкий, і виступати посередником у врегулюванні". Постачання зброї Києву цю роль не зміцнить, вважає Мютценіх.

Крім того лідер соціал-демократів у Бундестазі закликав "готуватися до гіршого", наголосивши на напруженій ситуації на кордоні Росії та України.

Водночас депутат розкритикував заяву колишнього глави ВМС Німеччини віцеадмірала Кая-Ахіма Шьонбаха щодо втрати Криму Україною, яка призвела до відставки Шенбаха. "Це зухвале твердження. Анексія Росією Криму суперечить міжнародному праву", - наголосив Мютценіх.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, німецький журнал Spiegel у редакційній статті закликав уряд своєї країни не блокувати продаж зброї Україні.

Глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт пояснила, що уряд не планує поставляти озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що суперечка щодо необхідності підтримувати Україну наданням зброї не повинна внести розкол між країнами Заходу.

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