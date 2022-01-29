В Бундестаге призвали разрешить конфликт с РФ дипломатией, а не поставками оружия Украине

В немецком Бундестаге призвали уладить конфликт с Россией посредством переговоров, а не путем поставки вооружений в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Мы должны настойчиво пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", - заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.

По его словам, задача и роль Запада - "поддерживать мир, пусть и хрупкий, и выступать посредником в урегулировании". Снабжение Киева оружием эту роль не укрепит, считает Мютцених.

Кроме того, лидер социал-демократов в Бундестаге призвал "готовиться к худшему", отметив напряженную ситуацию на границе России и Украины.

В то же время депутат раскритиковал заявление бывшего главы ВМС Германии вицеадмирала Кая-Ахима Шенбаха по поводу потери Крыма Украиной, которое привело к отставке Шенбаха. "Это дерзкое утверждение. Анексия Россией Крыма противоречит международному праву", - подчеркнул Мютцених.

Как сообщалось, немецкий журнал Spiegel в редакционной статье призвал правительство своей страны не блокировать продажу оружия Украине.

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт объяснила, что правительство не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что спор о необходимости поддерживать Украину предоставлением оружия не должен внести раскол между странами Запада.

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