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Україна опинилася на 3-тій позиції в Європі за добовою смертністю від Covid

Понеділок, 3 січня 2022, 05:37
Україна опинилася на 3-тій позиції в Європі за добовою смертністю від Covid
Фото: Ельдар Сарахман, УП

1 січня у світі діагностували понад 828 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Україна.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії, Італії.

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Зокрема, у США зафіксували понад 185 тисяч, у Британії – понад 137 тисяч і в Італії – понад 61 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція та Канада. Україна – на 37 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (811), В’єтнамі (221), США (162).

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В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Італія, Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Україна.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 254 545 902 особи. Наразі нараховується майже 30 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 460 449 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 1 січня зафіксували ще 1 863 випадки коронавірусної хвороби, 98 хворих померли.

На початку листопада Україна була третьою у світі і другою в Європі за добовою смертністю від Covid.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус
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