Україна – третя у світі і друга в Європі за добовою смертністю від Covid
11 листопада у світі діагностували понад 516 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Британії.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 90 тисяч, у Німеччині – понад 48 тисяч і в Британії – понад 40 тисяч нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Україна.
У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США і Україна.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 229 003 963 особи. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 5 104 214 смерті від COVID-19.
Нагадаємо: За добу 11 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП