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Україна – третя у світі і друга в Європі за добовою смертністю від Covid

Субота, 13 листопада 2021, 05:21
Україна – третя у світі і друга в Європі за добовою смертністю від Covid
фото: Ельдар Сарахман, УП

11 листопада у світі діагностували понад 516 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Британії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 90 тисяч, у Німеччині – понад 48 тисяч і в Британії – понад 40 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Україна.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США і Україна.

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 229 003 963 особи. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 104 214 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 11 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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