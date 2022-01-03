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Розмова Байдена і Зеленського тривала півтори години: про що говорили

Понеділок, 3 січня 2022, 12:09
Розмова Байдена і Зеленського тривала півтори години: про що говорили
Володимир Зеленський. фото з сайту "Укрінформ"

В Офісі президента розповіли про першу у цьому році розмову президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в ОП, це була третя за останній час розмова президентів і тривала вона півтори години.

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"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО", – заявив Зеленський.

Він висловив подяку за підтримку президентом США принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави.

Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.

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"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", – зауважив Зеленський.

Лідери двох держав також обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики. Зеленський поінформував Байдена про поступ економічних реформ та заходи, яких вживають з метою зміцнення стабільності та деолігархізації.

"Під час розмови вкотре було підтверджено незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень" - зазначили в ОП.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів Америки і України в ніч на понеділок провели телефонну розмову, присвячену російській загрозі.

Байден "чітко запевнив", що США "дадуть рішучу відповідь, якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну".

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Теми: ЗеленськийБайден
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