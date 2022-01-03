Розмова з Байденом "доводить особливий характер наших відносин" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував першу в цьому році розмову з президентом США Джо Байденом.

Джерело: Зеленський у twitter, Єрмак у twitter

Пряма мова Зеленського: "Перша міжнародна розмова року (з Байденом – ред.) доводить особливий характер наших відносин.

Обговорили спільні дії (України і США – ред.) та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію.

Цінуємо непохитну підтримку (України – ред.)".

Деталі: Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував у twitter розмову президентів.

"Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Частота контактів найвищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння", – написав Єрмак.

Що передувало: Президент США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Передісторія: