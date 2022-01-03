Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Розмова з Байденом "доводить особливий характер наших відносин" – Зеленський

Понеділок, 3 січня 2022, 00:25
колаж УП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував першу в цьому році розмову з президентом США Джо Байденом.

Джерело: Зеленський у twitter, Єрмак у twitter

Пряма мова Зеленського: "Перша міжнародна розмова року (з Байденом – ред.) доводить особливий характер наших відносин.

Обговорили спільні дії (України і США – ред.) та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію.

Цінуємо непохитну підтримку (України – ред.)".

Деталі: Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував у twitter розмову президентів.

"Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Частота контактів найвищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння", – написав Єрмак.

Що передувало: Президент США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Передісторія:

  • 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову в цьому місяці. Розмова тривала 50 хвилин.
  • Байден у розмові з Путіним "дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну". Водночас Путін сказав, що санкції проти РФ можуть призвести до розриву відносин між країнами.
  • Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
  • 7 грудня Байден і Путін провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.
  • Після цього 9 грудня відбулася розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського, що тривала півтори години.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Президент Казахстану відправив уряд у відставку

фото, відео, доповнено В Алмати та на заході Казахстану ввели надзвичайний стан

Німеччина більше готова підтримати членство України в ЄС, ніж у НАТО – посол

виправлено Прокурор відкликав клопотання про арешт у справі Порошенка, ДБР заперечує, що мова про експрезидента

інфографіка МОЗ дозволив комбінувати CoronaVac з іншими вакцинами

ВІДЕОУ Дії запустили push-повідомлення про перевірку кредитної історії громадян

Усі новини...
Зеленський
Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"
У Зеленського розповіли, коли відбудеться розмова з Байденом
Зеленський спробує затягнути й конкурс на директора НАБУ – Шабунін
Останні новини
05:47
У понад 2 мільйонів людей за добу виявили Covid
04:47
Британське видання внесло Володимира Кличка в десятку найбагатших боксерів світу
04:15
"єПідтримка": Українці витратили 700 мільйонів гривень, найбільше — на книжки
03:16
Президент Казахстану відправив уряд у відставку
02:35
Північна Корея випустила невідомий снаряд у бік моря
01:27
США зафіксували рекордний мільйон Covid-випадків на добу
00:26
Головний дипломат ЄС прибув до України
23:29
фото, відео, доповнено В Алмати та на заході Казахстану ввели надзвичайний стан
23:11
Головні новини Європи: екстрена зустріч НАТО, вирок за "ДНР" у Чехії, виплати за збитий літак МАУ
23:00
Єрмак розповів, про що говорив з представниками Франції та Німеччини
Усі новини...