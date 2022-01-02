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Розмова з Байденом "доводить особливий характер наших відносин" – Зеленський

Неділя, 2 січня 2022, 23:25
Розмова з Байденом доводить особливий характер наших відносин – Зеленський
колаж УП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував першу в цьому році розмову з президентом США Джо Байденом.

Джерело: Зеленський у twitter, Єрмак у twitter

Пряма мова Зеленського: "Перша міжнародна розмова року (з Байденом – ред.) доводить особливий характер наших відносин.

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Обговорили спільні дії (України і США – ред.) та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію.

Цінуємо непохитну підтримку (України – ред.)".

Деталі: Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував у twitter розмову президентів.

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"Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Частота контактів найвищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння", – написав Єрмак.

Що передувало: Президент США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Передісторія:

  • 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову в цьому місяці. Розмова тривала 50 хвилин.
  • Байден у розмові з Путіним "дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну". Водночас Путін сказав, що санкції проти РФ можуть призвести до розриву відносин між країнами.
  • Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
  • 7 грудня Байден і Путін провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.
  • Після цього 9 грудня відбулася розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського, що тривала півтори години.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайден
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