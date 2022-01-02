Розмова з Байденом "доводить особливий характер наших відносин" – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував першу в цьому році розмову з президентом США Джо Байденом.
Джерело: Зеленський у twitter, Єрмак у twitter
Пряма мова Зеленського: "Перша міжнародна розмова року (з Байденом – ред.) доводить особливий характер наших відносин.
Обговорили спільні дії (України і США – ред.) та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію.
Цінуємо непохитну підтримку (України – ред.)".
Деталі: Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував у twitter розмову президентів.
"Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
Частота контактів найвищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння", – написав Єрмак.
Що передувало: Президент США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Передісторія:
- 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову в цьому місяці. Розмова тривала 50 хвилин.
- Байден у розмові з Путіним "дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну". Водночас Путін сказав, що санкції проти РФ можуть призвести до розриву відносин між країнами.
- Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
- 7 грудня Байден і Путін провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.
- Після цього 9 грудня відбулася розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського, що тривала півтори години.