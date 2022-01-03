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Від початку нового року на кордоні завернули вже 25 росіян

Понеділок, 3 січня 2022, 14:23
ілюстративне фото ДПСУ

З початку 2022 року прикордонники пропустили через державний кордон на в’їзд та виїзд усього понад 141 тисячу осіб, а також 23,7 тисячі транспортних засобів. Відмовлено у пропуску 97 іноземцям, з них 25 – громадяни РФ.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Також прикордонні наряди затримали 10 осіб за незаконне перетинання та спробу незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску.

З використанням програмного забезпечення SafeBorder з початку 2022 року прикордонники перевірили понад 24 тис. COVID-19-сертифікатів, виявили 6 підроблених (3 – в ОКПП "Київ" та 3 в пунктах пропуску Південного регіонального управління).

У пунктах пропуску прикордонники вручили 24 правопорушникам правил дорожнього руху (порушення зафіксовані відеокамерами -ред.) копії ухвал про накладення адміністративного стягнення.

Вказано, що найбільше таких постанов було вручено на кордоні з Молдовою – 17 (в пунктах пропуску "Кучурган", "Платонове", "Могилів-Подільський", "Виноградівка", "Табаки", "Старокозаче").

На порушників правил дорожнього руху "несподіванки" також чекали в пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю – вручено 3 постанови (в пунктах пропуску "Нові Яриловичі" та "Виступовичі"), на кордоні з РФ (пункт пропуску "Бачівськ") – вручено 1 постанову, а на кордоні з Польщею в пункті пропуску "Ягодин" – теж 1 постанову. Ще двом порушникам постанови вручені в аеропортах "Бориспіль" та "Одеса", зазначають у ДПСУ.

Дослівно: "Зазначимо, що для забезпечення ритмічності пропускних операцій на період Новорічних та Різдвяних свят у пунктах пропуску збільшена кількість прикордонних нарядів з перевірки документів та огляду транспортних засобів.

Громадянам, які планують закордонні подорожі, рекомендуємо обирати найменш завантажені пункти пропуску. Стан завантаженості пунктів пропуску можна відстежувати на онлайн-ресурсах, в тому числі офіційному сайті Держприкордонслужби України".

Нагадаємо: В листопаді 2020 року система автофіксації порушень правил дорожнього руху почала реєструвати порушення, скоєні власниками авто на іноземній реєстрації.

Українська правда
Теми: Прикордонна службакордон


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